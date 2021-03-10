Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» 9 марта вечером.
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«С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность - начали мы вакцинировать наших врачей, военных», - отметил Ермак.
Он также заявил, что «сегодня мы считаем, что идет контролируемая вакцинация».
Вакцинация в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.
- Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.
- Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.
- Для полной иммунизации каждый человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.
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