По словам руководителя Офиса президента, процесс вакцинации в Украине контролируемый.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» 9 марта вечером.

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«С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность - начали мы вакцинировать наших врачей, военных», - отметил Ермак.

Он также заявил, что «сегодня мы считаем, что идет контролируемая вакцинация».

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации каждый человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Константин Гончаров