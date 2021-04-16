Гендиректор компании-производителя вакцины от коронавируса Pfizer Альберт Бурла спрогнозировал будущее препарата.
Об этом пишет CNBC.
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Он отметил, что, возможно, людям придется делать прививки от вируса ежегодно в три этапа.
"Вероятный сценарий заключается в том, что очевидно возникнет потребность в третьей дозе где-то между шестым и двенадцатым месяцами, а затем будет проводиться ежегодная ревакцинация", - отметил Бурла.
Гендиректор Pfizer подчеркнул, что сейчас главное – вакцинировать граждан из групп риска.
Исследователи до сих пор не знают, как долго длится защита от вируса после полной вакцинации. Кроме того, ученые допускают возникновение необходимости в улучшении действующих препаратов из-за появления в мире новых штаммов коронавируса.
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