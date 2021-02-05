По словам Ляшко, в Украине вакцинация от COVID-19 начнется в феврале, будет добровольной и бесплатной.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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«В Украине вакцинация от COVID-19 начнется в феврале, будет добровольной и бесплатной. В феврале Украина получит первый транш вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, это 117 тыс. доз м-РНК-вакцины от американского производителя Pfizer. Эта вакцина сразу будет распределена для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью», - заявил Ляшко.

Он также отметил, что вчера, 4 февраля, у Минздрава состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer. «Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Вакцина будет использоваться в Украине тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом», - отметил Ляшко.

Также, главный санврач напомнил, что недавно народные депутаты проголосовали, а президент Украины подписал закон, который позволяет проводить регистрацию вакцины от COVID-19 по упрощенной процедуре.

Справка УНИАН. COVAX – это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19.

Украина присоединилась к инициативе COVAX в рамках механизма Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Первая часть заявки в GAVI была подана 7 декабря 2020 года, а уже 11 декабря ее верифицировали. Благодаря этому наша страна сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 для 4 млн украинцев.

Вакцинация в Украине: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин. Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca. Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных. В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). 29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Константин Гончаров