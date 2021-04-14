Ранее с Вашингтоном была согласована доставка 220 миллионов доз.

Компания Pfizer может расширить поставки своей вакцины от коронавируса в США до конца мая.

Об этом в Twitter сообщил исполнительный директор компании Альберт Бурла.

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Ранее с Вашингтоном была согласована доставка 220 миллионов доз. Теперь же Pfizer может доставить полную партию из 300 миллионов доз.

"Компания Pfizer увеличила производство вакцины от COVID-19 и может доставить в США на 10% больше доз к концу мая, чем было оговорено ранее (всего 220 миллионов), и поставить полные 300 миллионов доз, согласованные в конце июля, на две недели раньше", - написал он.

Вакцинация в США

В Соединенных Штатах для вакцинации против COVID-19 используют вакцины Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Около 66 млн человек в США уже полностью сделали прививку против коронавируса. Около 112 млн человек - получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали к применению однодозовую вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson является первой включенной в список ВОЗ вакциной с однодозовым режимом введения.

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Автор: Яна Ставская