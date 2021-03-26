Експерт наголосив, що вакцини, які надходять за програмою COVAX, продаватися не будуть.

Вакциной Pfizer&BioNTech от коронавируса в Украине будут прививать постояльцев и персонал домов интернатного типа.

Об этом сообщил в интервью "Гордон" иммунолог, член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

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"Хочется, чтобы вакцинальная кампания у нас проходила так же быстро, но Украина – не Израиль и США. У них другие стартовые позиции и гораздо выше приверженность вакцинации среди медработников. А это лучший пример: если личный врач привился, то и пациенты быстрее согласятся", – отметил он.

Иммунолог отметил, что в Украине сейчас царит недоверие к вакцинам, а это очень плохо.

"Возможно, если бы первой привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то доверия было бы больше. Однако в целом мы бы увидели столько же отказов. Это наша беда, мы с этим живем. Поэтому задача - обеспечить вакцинами тех, кто хочет прививаться. Ожидалось, что на первом этапе согласятся около 30% представителей целевых групп. Мы планировали охватить 370 тыс. человек, а привили 120 тыс. – это и есть те 30%", – пояснил Лапий.

Эксперт сообщил, что вакцины от Pfizer&BioNTech, поставки которой ожидаются в апреле, будут использовать для иммунизации людей, которые проживают в домах-интернатах.

"Чудо, что этот производитель вообще зашел в механизм COVAX и Украина попала в первую волну поставок. Он только в середине января решил выделить 40 млн доз вакцин на 2021 год. Украина подала заявку на 117 тыс. доз на 58 тыс. человек – это когорта медработников, которые работают в COVID-госпиталях. С точки зрения организации процесса удобно одним продуктом вакцинировать одну целевую группу, чтобы избежать технических ошибок", – рассказал он.

Эксперт сообщил, что вакцины, которые поступают по программе COVAX, продаваться не будут.

"Никому по блату эти вакцины выдавать не будут. Продавать Pfizer/BioNTech тоже не будут. Это теории заговора. Вакцины, поступающие по COVAX, не предназначены для продажи. Они предоставляются Украине бесплатно. Внутри механизма обозначены цены, по которым можно дополнительно купить вакцины. Но и они не для продажи, а только для госзакупок. То, что государство покупает, не продается. И все, что мы сейчас покупаем в Китае и Индии, тоже не продается", – сказал Лапий.

По его данным, компания Pfizer/BioNTech сообщила, что до конца августа будет выполнять ранее оплаченные заказы. Только после этого начнут производить для коммерческого использования вакцины.

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"Вакцины начнут поступать в продажу раньше второй половины лета. Все государства мира ставят задачи для себя защитить группы риска. Только после этого начнут разрешать коммерческое использование. Аналогичная ситуация и у нас. Если люди будут отказываться от прививок, а кампания будет проходить без эксцессов, то мы сможем раньше начать и третий этап. Вакцины приходят партиями, и мы должны обеспечить в первую очередь тех, кому они больше всего нужны, и тех, кто хочет привиться", – подчеркнул иммунолог.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусну болезнь, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

25 марта вакцинацию личного состава начали в Главном командном центре ВСУ.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

30 декабря 2020 года украинское предприятие "Лекхим" подписало контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

9 марта Минздрав принял решение о государственной регистрации вакцины CoronaVac в Украине. Это инактивированная вакцина, которая прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Она уже широко применяется в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и тому подобное.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac в 215 тыс. доз.

Ожидается, что глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках первого этапа доставки вакцин от коронавируса по инициативе COVAX в первом полугодии предоставит Украине 117 тыс. доз препарата производства компании Pfizer/BionTech и от 2,2 до 3,7 млн доз - производства AstraZeneca/Oxford.

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Автор: Виктория Гордиенко