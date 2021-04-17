Прививки вакциной CoronaVac сделали правоохранителям, которые несут службу в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также полицейским, которые работают на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Первые 200 правоохранителей получили прививки от COVID-19.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня первые 200 правоохранителей, которые несут службу в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также полицейские, которые работают на Центральном железнодорожном вокзале Киева, и патрульные в Борисполе, получили прививки от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

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Как отметили в управлении коммуникации, полицейские во время несения службы постоянно работают непосредственно с людьми, поэтому входят в категорию тех, кого вакцинируют одними из первых. Ведь, как утверждают врачи, это необходимо для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавирусной болезни.

Вместе с полицейскими процесс вакцинации начали пограничники и нацгвардейцы.

Перед вакцинацией все правоохранители подписали согласие на прививку и прошли медосмотры.

Среди вакцинированных - заместитель начальника Нацполиции - начальник полиции Киева Андрей Крищенко, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Билошицкий.

Вакцинация проходила в специально подготовленных помещениях на территории одного из терминалов аэропорта «Борисполь» и ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня, 17 апреля, начали вакцинировать сотрудников органов системы МВД: работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сервисных центров, пограничников, полицейских, нацгвардейцев.

Позже медики будут делать прививки членам семей сотрудников органов системы МВД. Всего с семьями планируется охватить около 800 тысяч человек.

Вакцинация работников органов системы МВД осуществляется препаратом CoronaVac, разработанным китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Автор: Виктория Токарева