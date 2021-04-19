Всего для города выделили почти две с половиной тысячи доз вакцины.

В курортном городе Моршин на Львовщине началась массовая вакцинация населения от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета. Это первый город в Украине, где применяют такую практику.

Читайте такжеВ США более 50% взрослого населения вакцинировались от COVID-19 первой дозой

Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, возле одного из пунктов вакцинации образовалась очередь. У города есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Кроме того, это можно сделать у семейного врача.

Отмечается, что на более 4 тысячи населения в городке действует 3 пункта вакцинации. Всего для Моршина выделили почти две с половиной тысячи доз вакцины, прививки проводят только взрослым.

Врач Наталья Галамай сообщила журналистам, что для прививки применяют китайскую вакцину Coronavac.

Отмечается, что Моршин – первый город в Украине, где пошли на такой эксперимент. Это связано с нехваткой туристов из-за пандемии, ведь город жил за счет своего бальнеологического курорта. До пандемии Моршин принимал до 30 тысяч туристов в год, а сейчас их единицы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров