В правительстве страны массовую иммунизацию назвали "операцией "Свобода".

Гибралтар первым в мире завершил кампанию по вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил британский министр здравоохранения Мет Хэнкок, цитирует The Guardian.

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"Гибралтар стал первой страной в мире, которая вакцинировала свое взрослое население", – отметил министр.

Страна вакцинировала всех жителей в возрасте от 16 лет. Лишь 3,5% граждан отказались от прививки. Впрочем, местные власти допускают повторную вакцинацию населения в связи с возникновением новых штаммов болезни.

В правительстве массовую иммунизацию людей назвали "операцией "Свобода".

Гибралтар получил пять партий доз вакцины Pfizer-BioNTech от Британии, рассчитанных на более 40 тысяч человек.

Сейчас в стране зарегистрировано 26 активных больных COVID-19, при этом 4146 граждан выздоровели. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4269 людей.

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Автор: Яна Ставская