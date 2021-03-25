Министр здравоохранения уточнил, что Киев ожидает 215 тысяч доз препарата.

Сегодня в Украину прибудет первая партия вакцин CoronaVac от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-конференции на тему "Первая трансплантация почки в крупнейшей детской больнице Украины НДСБ "Охматдет".

"Ожидаем 215 тыс. доз. Вакцина будет использоваться бесплатно. Это первая партия из нашего общего контракта на 1 млн 913 тыс. доз. Сейчас мы стремимся увеличить количество вакцин, которые будем закупать, в том числе производства компании Sinovac", - отметил глава Минздрава.

Китайская вакцина для Украины

30 декабря 2020 года украинское предприятие "Лекхим" подписало контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

9 марта Министерство здравоохранения приняло решение о государственной регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Посольство Украины в Китае сегодня сообщило, что в Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая.

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Автор: Леся Лещенко