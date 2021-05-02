По состоянию на утро 2 мая в Украине выявлено 2 083 180 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено 5094 новых случая, заболели 219 детей и 81 медработник.

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Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, госпитализированы 3 199 человек, 5 784 больных выздоровели. Зафиксировано 160 летальных исходов.

За сутки осуществлено 43 405 тестирований. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

За все время пандемии в Украине выявлено 44 596 летальных случаев, 1 676 265 человек выздоровели.

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Автор: Дмитрий Захаров