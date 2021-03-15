Трехлетний житель Винницкой области снова в тяжелом состоянии.

В реанимацию попал Павлик Лутковский. Он был первым среди детей в Украине, кто заболел COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В прошлом году трехлетнему Павлику из Винницкой области поставили диагноз «коронавирус». Инфекцию мальчик одолел, но из-за последствий не ходит и не говорит.

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После многомесячной реабилитации он уже смог держать в руках игрушки и реагировал на родных. Но на прошлой неделе мальчику снова стало плохо, на "скорой" его доставили в больницу.

Медики обнаружили у ребенка тяжелую пневмонию. Врачи говорят, ребенок имеет критически малый вес.

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Автор: Денис Прядко