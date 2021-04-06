Прощание состоится 8 апреля.

Сегодня в Одессе от коронавируса умер преподаватель Одесского национального медицинского университета, кандидат медицинских наук Павел Писковацкий.

Об этом в Facebook сообщили коллеги медика.

"Сегодня от осложнений коронавирусной инфекции скоропостижно скончался всеми уважаемый врач, коллега, преподаватель медицинского института Павел Писковацкий. Светлая память. Надолго запомним... как мужественного, доброго, честного человека, уважаемого врача, учителя. Скучаем... ", - написал одессит Валерий Савченко.

В вышеупомянутом вузе подтвердили факт смерти своего сотрудника.

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Как отметили в медуниверситете, Песковацкий был любимым преподавателем многих поколений выпускников.

Прощание состоится 8 апреля, у входа в морг на территории Одесской ГКБ №1.

Песковацкий родился в 1960 году в Одессе. Окончил Одесский медицинский институт в 1983 году. Работал в НИИ эпидемиологии и вирусологии, в кардиологических отделениях городских больниц № 2 и № 1. Ассистент кафедры внутренней медицины № 4 Одесского национального медицинского университета с 1991 года.

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Автор: Лариса Козовая