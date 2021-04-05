Также все жители Великобритании в ближайшее время получат возможность два раза в неделю бесплатно тестироваться на инфицирование коронавирусом.

В Великобритании планируют ввести «паспорта вакцинации». Правительство страны намерено ввести специальные коронавирусные удостоверения для того, чтобы ускорить нормализацию жизни в стране.

Читайте такжеВсе вакцины AstraZeneca от COVID-19 являются взаимозаменяемыми - МинздравОб этом сообщает Deutsche Welle.

Такой "ковидный паспорт" планируется выдавать лицам, либо переболевшим COVID-19, либо привитым от коронавируса, либо имеющим на руках доказательство отрицательного теста.

По информации источника с Даунинг-стрит, систему идентификации начнут тестировать с середины апреля на разных крупных мероприятиях, включая полуфинал и финал Кубка Англии по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кроме того, все жители Великобритании в ближайшее время получат возможность два раза в неделю бесплатно тестироваться на инфицирование коронавирусом. До сих пор быстрые тесты были доступны только особо уязвимым группам населения.

Тестирование абсолютно необходимо, чтобы не поставить под угрозу успехи британской кампании по вакцинации после запланированных ослаблений карантинных мероприятий, подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Паспорта вакцинации»: что известно

В январе так называемые «паспорта вакцинации» ввел Израиль. Почти во всех общественных местах за исключением транспорта и посещения продуктовых магазинов от посетителей требуют такие документы.

В Евросоюзе с 15 июня планируют ввести «цифровой зеленый сертификат» единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификате будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививке, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки «паспортов вакцинации», в которых будут данные о прививках от COVID-19.

Эксперты считают, что введение «паспортов вакцинации» может стать новой системой дискриминации людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева