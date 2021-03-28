Сертификаты вакцинации против COVID-19 для Евросоюза появятся уже 15 июня этого года.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации против COVID-19 для Евросоюза появятся уже 15 июня этого года.

Об этом он рассказал в эфире французского телеканала La Chaîne Info, передает НВ.

По словам Бретона, сертификат будет включать:

дату рождения;

номер паспорта с возможностью проверки через QR-код;

препарат, которым привился владелец документа.

Также в сертификате будет содержаться информация о том:

есть ли у владельца сертификата антитела;

какой у владельца сертификата результат ПЦР-теста.

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Использование сертификата будет добровольным. Однако, если люди отказываются от вакцинации, им все равно придется сдавать тест на коронавирус, чтобы их допустили в отдельные места, в частности на самолет.

«Пока мы можем быть уверены, что все европейцы, которые хотят вакцинироваться, будут иметь равный доступ к вакцине. Будет хорошо, если мы сможем иметь сертификат, который демонстрирует ваше состояние», — добавил комиссар.

Паспорта вакцинации: что известно

17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов", которые должны упростить свободное передвижение в пределах Евросоюза.

25 марта депутаты Европарламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

Во Всемирной организации здоровья не поддержали идею создания так называемых паспортов вакцинации.

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Автор: Денис Прядко