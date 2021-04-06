Власти Дании считают, что введение такого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Власти Дании со вторника, 6 апреля, ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный портал здравоохранения Дании.

Получить "ковид-паспорт" смогут вакцинированные лица. Также документ смогут иметь граждане, получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Однако, этот вариант действует лишь в течение трех дней.

Власти Дании считают, что введение такого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

С сегодняшнего дня COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Кроме того, с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры.

А уже с 21 мая ковид-паспорт разрешит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

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Отмечается, что требование о COVID-паспортах не распространяется на: детей до 15 лет; лиц, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на COVID-19; лиц, которым не следует проходить тест на COVID-19 из-за физических или умственных недостатков.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Великобритания планирует начать сертификацию "коронавирусного статуса" в попытках восстановить массовые мероприятия вроде концертов и спортивных событий.

29 марта в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

Всемирная организация здравоохранения сейчас не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

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Автор: Александр Топчий