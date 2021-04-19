По словам Степанова, в Украине наблюдается позитивная динамика.

На Пасхальные праздники в Украине не будут вводить дополнительные коронавирусные ограничения.

Читайте такжеВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавирусаОб этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Я считаю, что мы должны соблюдать те правила, которые у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - сказал он.

По словам министра, сейчас в Украине наблюдается позитивная динамика.

"Сейчас количество заболевших, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю. Это обнадеживает", - отметил Степанов.

Коронавирус в Украине

В Украине 18 апреля обнаружили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли – 40 тыс.

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Автор: Людмила Жерновская