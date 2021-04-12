По мнению специалистов, динамика эпидемии после пасхальных праздников может развиваться по разным сценариям.

Празднование Пасхи может переломить динамику заболеваемости в стране. Из-за больших скоплений людей в общественных местах возможна вспышка COVID-19.

Об этом предупреждают эксперты, сообщает РБК-Украина.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали о возможных карантинных ограничениях на ПасхуОтмечается, что в прошлом году власть больше всего переживала из-за массового скопления и контактов среди людей в пасхальные дни. И введенные ограничения не смогли полностью сдержать прирост заражений.

«К сожалению, массовые мероприятия – Пасха и другие праздники – они увеличивают вероятность встречи с возбудителем и число передачи вируса», - отметил директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

В то же время преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита считает, что увеличение заболеваемости после Пасхи возможно, но оно вряд ли будет таким же, какое фиксируется сейчас. Разве только при условии того, что в стране появится какой-то новый опасный штамм коронавирус.

А руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко убежден, что динамика эпидемии после Пасхи может развиваться по разным сценариям:

«Если у нас будет стремительное падение заболеваемости, например, 20% в неделю, то пасхальные праздники могут или ненадолго притормозить темпы падения, или ненадолго привести к росту, который сменится падением. Но если мы будем находиться на плато, то любые толчки вверх могут обернуться очень негативными последствиями».

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Автор: Катерина Шварц