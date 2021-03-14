В частности, в министерстве беспокоятся из-за активной вспышки в Западной Украине, которая может распространиться на Центр и Восток.

В Министерстве здравоохранения Украины готовятся к периоду Пасхальных праздников, однако точные прогнозы относительно распространения коронавируса предоставить не могут, в частности, в связи с появлением и развитием новых мутаций.

Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Готовимся ли мы к Пасхе? Готовимся. Мы ко всему готовимся. Но вопрос в том, что вирус такая зараза, которая также готовится ко всем нашим шагам и мутирует, и нам надо эти мутации вылавливать. ... Чем ближе Пасха, тем больше и реальнее у нас будут прогнозы эпидситуации. Ведь сейчас у нас наблюдается активная вспышка в Западной Украине. Посмотрим, будет ли он распространяться на Центр и Восток, или же все-таки этот зимне-весенний (эпидемиологический — ред.) период завершится у нас еще до Пасхальных праздников», — сообщил Ляшко.

Читайте такжеУкраина вошла в "достаточно тяжелый период" из-за распространения нового штамма коронавируса - СтепановПо его словам, сейчас завершается первый год циркуляции SARS-CoV-2 в глобальном масштабе, а потому возникает вопрос, будет ли он повторять сезонность гриппа и гриппоподобных заболеваний, или же будет формировать свою кривую, независимо ни от погодных условий, ни от установившейся сезонности циркуляции похожих вирусов.

«Все это мы увидим в середине марта», — добавил замминистра.

Кроме того, как отмечал Ляшко, накануне праздников проводится работа с религиозными лидерами, которых просят принять участие в кампании по вакцинации.

«Мы работаем сейчас с религиозными лидерами, и их заявление о целесообразности и необходимости прививки — это один из наших общих продуктов. ... В приказе об этих лидерах мнений, общественных и публичных деятелях, есть и религиозные лидеры. Среди них сделать прививку должны прежде всего пожилые люди, показать на собственном примере. Их предостережения касались лишь добровольности вакцинации, и сегодня она в Украине добровольная и бесплатная для всех групп населения, определенных в дорожной карте», — рассказал заместитель министра.

Коронавирус в Украине

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 марта уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в семи областях и в Киеве.

За сутки 12 марта в Украине выявили 13 276 новых больных COVID-19. Согласно официальным данным, это наибольшее количество зарегистрированных инфицированных с середины декабря 2020 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что местные власти не должны ждать формального введения "Красной" зоны в случае критического роста количества инфицированных коронавирусом, а сами должны усиливать карантин.

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Автор: Катерина Комолова