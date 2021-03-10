Стремительное распространение вируса связывают с новым штаммом, так называемым британским.

Третья волна пандемии: Украина оказалась среди лидеров по темпам распространения коронавируса в Европе. Больше всего новых случаев заражения фиксируют в Италии, Польше и у нас.

Как говорится в сюжете ТСН, за первую неделю весны количество инфицированных увеличилось на 10 тысяч по сравнению с последней неделей зимы. В "красной" зоне уже Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области. Такое стремительное распространение вируса связывают с новым штаммом, так называемым британским. Его обнаружили на западе Украины.

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Мутировавший "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавирус отличаются коротким инкубационным периодом в 1-3 дней, втрое большей заразністю, уменьшением доли бессимптомных больных или легких форм заболевания, высокой смертностью.

Тем временем полностью оборудованный всем необходимым мобильный госпиталь, который развернули на Прикарпатье на базе Богородчанской райбольницы две недели назад, до сих пор стоит пустым. Известно, что больных туда будут класть только тогда, когда не останется свободных мест в стационаре больницы в Богородчанах. И вот на сегодняшнее утро ситуация там уже приблизилась к критической черте - из 250 ковровых коек, свободными остаются только 26.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко