Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что окончания пандемии коронавируса можно ожидать в начале 2022 года.
По его мнению, "худший сценарий" распространения инфекции уже миновал. Об этом он сказал в эфире датского телеканала DR, пишет Obozrevatel.
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"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал появляться", – отметил Клюге.
При этом он подчеркнул, что COVID-19 продолжит распространяться и дальше. Однако необходимости во всех карантинных ограничениях уже не будет, считает представитель ВОЗ.
"Конечно, это вероятное развитие событий, ведь точный исход определить пока нельзя", – добавил Клюге.
Отметим, накануне в ВОЗ также заявили, что во всем мире установилась тенденция к существенному снижению заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Это наблюдается уже несколько недель.
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