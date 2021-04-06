Больше всего больных обнаружили в Индии, США, Турции.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 468 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США, Турции. Украина занимает 11 место в мире и 3 в Европе.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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В частности, в Индии зафиксировали более 96 тысяч новых заражений, в США – более 50 тысяч, в Турции – более 42 тысячи.

Кроме того, более 38 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Иран и Аргентина.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 3 позицию.

Умерли за сутки 7 255 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии излечились от недуга более 106 миллионов человек. Сейчас насчитывается почти 23 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 873 247 смертей от COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 13 тыс. 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировали 2 тыс. 545 человек. Выздоровели 10 тыс. 240 человек. Летальных случаев зарегистрировано 430. Тестирований ПЦР-методом проведено 41512.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 769 тыс. 164 человека, выздоровели – 1 млн 362 тыс. 379 человек. Летальных случаев всего было зафиксировано 35 тыс. 017. ПЦР-тестирований было проведено 8 млн 397 тыс. 586.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 432), Одесской (1 тыс. 436), Львовской (1 тыс. 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Наталья Ничишина