Ляшко также призвал всех соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности, дезинфицировать руки и избегать скопления людей.

Если бы всё население Земле три недели постоянно ходило в масках, это бы позволило преодолеть пандемию COVID-19.

Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) заявил заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию", – сказал Ляшко.

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Ляшко призвал всех соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности, дезинфицировать руки и избегать скопления людей, а также – сделать прививки, и не только против COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, 10 апреля, в Украине обнаружили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни. 4 694 человека госпитализированы.

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Автор: Денис Прядко