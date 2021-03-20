По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимых стадий клинических исследований - это первая причина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса. Между двумя странами продолжается военный конфликт.

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Как сообщается на Правительственном портале, об этом в интервью немецкому изданию "Бильд" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцина "Спутник V" не прошла необходимых стадий клинических исследований - это первая причина.

"И вторая причина - это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - пояснил он.

Ранее главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ положительно отозвались о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Заявление было сделано на фоне прекращения применения в Европе препарата компании AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "мер безопасности", но потом вакцинацию возобновили.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID-19.

Ранее сообщалось, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

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Автор: Виктория Гордиенко