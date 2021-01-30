Это уже третий жесткий локдаун во Франции.

Правительство Франции анонсировало введение очередного локдауна для противодействия распространению коронавируса с 31 января.

Об этом на брифинге премьер Жан Кастекс.

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Помимо уже объявленных запретов Париж вводит дополнительные ограничения.

"В дополнение к комендантскому часу, что произвело реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести такие дополнительные меры. Въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский Союз, будет запрещен за исключением неотложных причин", – заявил глава французского правительства.

Выезд и въезд из стран за пределами блока будет зависеть от теста на коронавирус.

В то же время в стране закрывают все непродовольственные ТЦ площадью более 20 тысяч квадратных метров, а компаниям советуют перевести работников по возможности на удаленный режим.

Это уже третий жесткий локдаун во Франции. Ранее об ужесточении карантина писали западные СМИ. Введение нового усиленного карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

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Автор: УНИАН