Похороны митрополита состоятся в Хмельницком, дата и время пока неизвестны.

В Хмельницком умер Высокопреосвященнейший митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины Антоний (Владислав Махота).

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Об этом сообщает «Общественное», ссылаясь на архимандрита Хмельницкой епархии Православной церкви Украины Даниила Тарнавского.

По его словам, Антоний лечился от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью. Погибшему было 55 лет.

Похороны митрополита состоятся в Хмельницком, дата и время пока неизвестны.

В 2018 году Антоний вместе с другими архиереями УПЦ КП принял участие в объединительном соборе в храме Святой Софии. В Объединенной Православной Церкви Украины был заместителем председателя Синодальной уставной комиссии.

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Автор: Дмитрий Захаров