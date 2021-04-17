Виктор Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации 7 лет.

Глава Подольского района Киева Виктор Смирнов умер в результате осложнений от коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"От коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила", - написал Кличко.

Также он сообщил, что Виктор Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации 7 лет, последние три года возглавлял ее.

Читайте такжеСтепанову в Раде вручили погребальные цветы (видео)

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В Киеве 15 апреля было зафиксировано 1 тыс. 609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 320, в Днепровском – 294 и Деснянском - 190 случаев.

Выздоровели за 15 апреля в Киеве 1 тыс. 156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114 тыс. 396 жителей столицы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора