Глава Подольского района Киева Виктор Смирнов умер в результате осложнений от коронавируса.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"От коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила", - написал Кличко.
Также он сообщил, что Виктор Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации 7 лет, последние три года возглавлял ее.
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Ситуация с коронавирусом в Киеве
В Киеве 15 апреля было зафиксировано 1 тыс. 609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 320, в Днепровском – 294 и Деснянском - 190 случаев.
Выздоровели за 15 апреля в Киеве 1 тыс. 156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114 тыс. 396 жителей столицы.
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