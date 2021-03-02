После укола президент заявил, что бояться прививки не стоит.

В сети опубликовано видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский получает прививку от коронавируса.

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Ролик из военного госпиталя в Северодонецке опубликован каналом «ДОМ».

На кадрах можно видеть, что Зеленский записывается на укол и проходит обследование, ему проводят небольшой инструктаж по вакцинации.

После укола президент заявил, что бояться прививки не стоит, и призвал всех записываться на вакцинацию.

Зеленский против коронавируса

Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID-19 вакциной CoviShield (торговое название разработки Oxford/AstraZeneca, произведена в Индии).

9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компания миOxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

1 марта были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

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Автор: УНИАН