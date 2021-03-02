Зеленский получает дозу вакцины / Cкриншот с видео
В сети опубликовано видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский получает прививку от коронавируса.
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Ролик из военного госпиталя в Северодонецке опубликован каналом «ДОМ».
На кадрах можно видеть, что Зеленский записывается на укол и проходит обследование, ему проводят небольшой инструктаж по вакцинации.
После укола президент заявил, что бояться прививки не стоит, и призвал всех записываться на вакцинацию.
Зеленский вакцинировался от коронавируса
Зеленский против коронавируса
- Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID-19 вакциной CoviShield (торговое название разработки Oxford/AstraZeneca, произведена в Индии).
- 9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компания миOxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
- 24 февраля началась вакцинация медицинских работников.
- 1 марта были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.
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