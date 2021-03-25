Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30% и не доверяют 45%, китайским вакцинам доверяют 17%, не доверяют – 35%.

Украинцы относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского Союза, меньше всего – российским вакцинам.

Читайте такжеЧетверть украинцев считают, что переболели COVID-19 - опросОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 18-19 марта.

Опрошенные относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского Союза (около половины). Не доверяют - около 20%. Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют – 45%, затрудняются с ответом – 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют – 35%, затруднились ответить – 46%.

Зато российским вакцинам доверяют меньше всего: доверие им выразили 19%, недоверие – 58%, колебались с оценкой – 24%. Относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ, среди жителей юга и востока страны, старших опрошенных, критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии «Оппозиционная платформа –за жизнь», партии Шария и Мураева.

В общем, несмотря на противоречивое отношение к процессу вакцинации от коронавируса, за последние пять лет выросла лояльность к вакцинации детей от различных болезней: 65% однозначно и 24% – скорее поддерживают вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др.

***Опрос проведен 18-19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -- телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Ситуация с коронавирусом в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирус, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

От начала кампании привито 155 тыс. 587 человек, из них получили 1 дозу – 18 тыс. 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

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Автор: Константин Гончаров