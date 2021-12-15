В зоне риска - пациенты с низким иммунитетом.

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон допускает возможность одновременного заражения человека штаммами коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Это может привести к появлению еще более опасной мутации COVID-19.

По словам Бертона, это может произойти уже в ближайшие недели. Об этом он заявил, выступая в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании, пишет Daily Mail.

Читайте такжеВ мире умер первый человек от нового штамма коронавируса "Омикрон" (видео)"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать. "Омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой"", — убежден директор Moderna.

Бертон объясняет, что в зоне риска находятся пациенты с низким иммунитетом. Специалист уточнил, что в таком организме два штамма могут "обмениваться генами" и эта ситуация вызывает опасения. Бертон также предупреждает, что большое количество случаев Delta и Omicron, циркулирующих в Британии, делают возможность мутации вируса в организме в более опасный штамм вполне вероятной.

Читайте такжеВ ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта": какой опаснее"Безусловно, есть данные, были некоторые статьи, опубликованные ранее в Южной Африке после пандемии, когда люди - и, конечно, люди с ослабленным иммунитетом - могут быть носителями обоих вирусов. Это возможно, особенно с учетом количества инфекций, которые мы наблюдали", — сказал Бертон.

Исследователи, однако, предупреждают, что такое развитие событий, которое в науке называют "процессами рекомбинации", возможно, но требует очень специфических условий и совпадения в основном неконтролируемых событий. Кроме того, новый вариант вируса не возник в течение двух месяцев, когда штамм коронавируса Delta превосходил Alpha.

Напомним, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах.

Кроме того, в организации ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится.

Так, в ВОЗ отметили, что многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно.

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Автор: Екатерина Малюга