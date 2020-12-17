По словам эксперта, 2021 год будет достаточно напряженным, а потом агрессивность вируса должна снизиться.

Если коронавирус мутирует и начнет передаваться между людьми и животными, на противодействии пандемии можно ставить крест.

Читайте такжеБолее двух тысяч украинцев повторно заболели коронавирусом (видео)Такое мнение высказала инфекционист Ольга Голубовская, пишет «Обозреватель».

«Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – может начаться совершенно другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное», – отметила она.

По ее словам, есть надежда, что нынешний сезон и 2021 год будет довольно напряженными, а потом агрессивность вируса снизится.

Коронавирус в Украине: статистика

С начала пандемии в Украине заразились 931751 человек, умерли – 15996, выздоровели – 548356. Активными больными остаются 383 395 пациентов.

За прошедшие сутки зафиксировали 12047 случаев COVID-19, летальных случаев – 252, выздоровевших – 12939 человек.

Всего за день провели 65561 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41733, методом ИФА – 23828.

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Автор: Катерина Шварц