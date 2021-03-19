Он является автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций об Одессе.

В пятницу, 19 марта, в Одессе из-за осложнений COVID-19 на 68-м году жизни умер известный краевед, почетный гражданин города Олег Губарь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Печальная новость для многих одесситов… Не стало Олега Губаря. Его сердце, так искренне преданное Одессе, перестало биться сегодня. Имя Олега Губаря известно каждому, кому интересна и дорога история «жемчужины у моря», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Губарь был историком-краеведом, археологом, архивистом, писателем.

Он является автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций об Одессе. Членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» местного Дома ученых, президиума регионального отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Он также входил в состав историко-топонимической комиссии, комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при исполкоме горсовета.

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Губарь был почетным членом Всемирного клуба одесситов, почетным членом Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса», почетным гражданином Одессы.

Похоронят его в воскресенье на Третьем еврейском кладбище, рядом с матерью и бабушкой.

«Невозможно было представить Губаря без Одессы. Теперь невозможно представить Одессу без Губаря…», - сказано в сообщении.

В социальных сетях многие известные горожане, организации, предприятия выражают скорбь в связи со смертью краеведа.

Отмечается, что известный одессит многие годы страдал от онкологического заболевания, а недавно заболел COVID-19, осложнения которого и стали причиной смерти.

Он умер в реанимации одной из больниц Одессы, о его тяжелом состоянии ранее сообщали друзья, объявившие сбор материальной помощи.

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Автор: Лариса Козовая