Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также «силовикам».

В оккупированный Донецк поступила первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ, об этом заявили в оккупационной администрации. Главарь «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что доставлено было несколько тысяч доз. Теперь он ожидает поставок на регулярной основе.

Прививать российской вакциной в ОРДО планируют в 32 медучреждениях. Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также «силовикам».

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Тем не менее в январе Путин запустил массовую вакцинацию среди россиян.

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Автор: Дмитрий Захаров