Общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров только по пропускам.

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решила ввести ряд жестких карантинных мер в Киеве.

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Протокол заседания комиссии обнародован на сайте КГГА. В документе очерчивается ситуация с эпидемией коронавируса - имеющиеся меры карантина неэффективны, а заполняемость коек в медучреждениях достигла 80%.

С учетом этого комиссия постановила ввести новые ограничения. В частности - общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров только по пропускам. Сотрудников полиции и ГСЧС будут перевозить при наличии служебного удостоверения, призывников - при наличии повестки и удостоверения личности.

Учебные заведения должны организовать образовательный процесс в дистанционном режиме.

Среди прочего, владельцам магазинов и заведений торговли рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Локдаун в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

31 марта киевлян предупредили, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун и движение транспорта будет ограничено.

В КГГА объяснили механизм выдачи спецпропусков на проезд в столичном общественном транспорте.

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Автор: Дмитрий Захаров