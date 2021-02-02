Новый штамм выявили сотрудники Национального института гигиены и эпидемиологии.

Национальный институт гигиены и эпидемиологии (NIHE) Вьетнама обнаружил новую мутацию коронавируса, подобную на «британский» штамм.

Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал VGP во вторник, 2 февраля.

"Национальный институт гигиены и эпидемиологии (NIHE) заявил, что обнаружил новую мутацию коронавируса, подобную штамму, выявленному в Великобритании, в образцах пациентов с COVID-19 в провинции Хай Дуонг и Куанг Нини", - рассказали представители правительства.

Ранее ученые этого института обнаружили в стране первый случай заражения "южноафриканским" штаммом.

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Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: УНИАН