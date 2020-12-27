Он отметил, что к нему мужчина обратился как к своему семейному врачу.

Пациент, у которого врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров зафиксировал новый "британский" штамм коронавируса, является молодым человеком. Обнаружить у мужчины мутировавший COVID-19 удалось в Чехии, где он находится на заработках.

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Об этом Петров рассказал в интервью "Обозревателю". Он отметил, что к нему мужчина обратился как к своему семейному врачу.

"Это пациент молодого возраста, 24-летний. Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форма диагностирована как легкая. Горячки не имел, не имел никаких проблем. Мужчина почти не лечился, его лечили только симптоматически. Однако он является заробитчанином, постоянно проживает в Чешской Республике. На Закарпатье приезжает домой на непродолжительный период времени. И обратился ко мне как к своему семейному врачу", - сказал Петров.

Он вспомнил, что у мужчины были признаки коронавирусной инфекции и ему было сделано ПЦР-тестирование, которое показало отрицательный результат, после чего пациент уехал обратно на работу в Чехию.

"После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и его взяли на мониторинг в Чешской Республике. После мужчина проинформировал меня, что его начали расспрашивать санитарные органы этой страны, откуда он вернулся и так далее. Поэтому я хотел бы сказать, что, как бы мы сейчас не ограничивали передвижения граждан, к сожалению, вирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах, особенно в таких приграничных регионах, как Ужгород, Закарпатье, Львовщина. К сожалению, миграция населения очень активна", - рассказал врач.

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.

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Автор: Андрей Василюк