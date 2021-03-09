Британский и южноафриканский штаммы коронавируса, кроме органов дыхания, поражают почки, печень и центральную нервную систему.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, ряд стран приостановили ослабление карантина из-за распространения новых штаммов британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
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«Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, он в три раза заразнее, характеризуется уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью», - сообщил министр.
По словам Степанова, кроме органов дыхания, мутировавший вирус начал поражать почки, печень и центральную нервную систему.
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, коронавирус стал агрессивнее, быстрее проявляется, значительно чаще течение COVID-19 приводит к осложнениям, страдает центральная нервная система.
"Вирус стал более агрессивным, скорее проявляется, значительно чаще течение болезни приводит к осложнениям, страдает центральная нервная система. Ранее критический период приходился на 7-10 день с начала болезни, сейчас - на 5-6 день", - заявил он.
По словам Радуцкого, коронавирусная болезнь сопровождается удушьем, кислородной зависимостью и высокой температурой. Также появились ранее нехарактерные особенности для течения болезни - тошнота и диарея.
Несмотря на это, по словам парламентария, в регионах с "красной" зоны многие даже не думают о безопасности.
"Непродовольственные магазины открыты, за цветами набиваются очереди, часть покупателей без масок. Людей можно понять, все уже устали от карантина и ограничений. Хочется праздника!" - отметил он.
"Но вирус убивает! По данным Академии наук Украины, смертность в стране в некоторых регионах увеличилась на 50% по сравнению с обычными показателями. Давайте об этом помнить", - подчеркнул он.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 марта в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. С 8 марта в этот список добавили Закарпатскую область.
- За минувшие сутки в Украине зафиксирован 3 тыс. 261 новый случай COVID-19.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 410 тыс. 061 человек, выздоровели - 1 млн 199 тыс. 229, летальных случаев зарегистрировано 27 тыс. 204, ПЦР-тестов проведено 7 млн 154 тыс. 442.
4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о выявлении в Украине британского штамма коронавируса.
В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.
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