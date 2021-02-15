В ближайшее время страна получит результаты анализа нескольких образцов.

В Украине еще не были зафиксированы новые штаммы COVID-19.

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В ближайшее время страна получит результаты анализа нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины отправили в центр секвенирования, в ближайшее время мы будем иметь ответ", - сказал он.

Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: Людмила Жерновская