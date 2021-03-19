Киевские врачи призывают жителей столицы соблюдать противоэпидемические меры.

Врачи сообщают, что штаммы вируса, которые распространяются сейчас, более агрессивны и имеют отдаленные последствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в видео, обнародованном сегодня на брифинге мэра столицы Виталия Кличко относительно ситуации в Киевской клинической больнице №4.

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Городская больница №4 является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. В заведении сейчас находятся 455 пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

По информации врачей, почти 95% пациентов медучреждения нуждаются кислородной поддержке. За сутки 17 марта больница использовала 3,5 тонны кислорода. Как отметили медики, раньше такие объемы кислорода заведение использовало в год.

По словам главного врача киевской клинической больницы №4 Татьяны Мостепан, на сегодняшний день в больнице очень сложная и напряженная ситуация. Больница фактически заполнена.

"Почти 95% пациентов находятся на кислородной поддержке и с тяжелым течением болезни. Очень мало средней тяжести. Медики уставшие и валятся с ног. Я обращаюсь ко всем киевлянам, чтобы они относились к себе с уважением и берегли себя, придерживались всех карантинных мер: надевали маски в общественных местах, держали дистанцию. Будьте здоровы, пожалуйста», - обратилась она к киевлянам.

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Автор: Инна Андалицкая