Кроме того, в РФ зафиксированы британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории РФ формируются «сибирская» и «северо-западная» мутации коронавируса.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на агентство ТАСС.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму, — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», - заявила Попова на собрании отделения медицинских наук РАН.

По ее словам, на 16 апреля в России обнаружено 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского.

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Автор: Дмитрий Захаров