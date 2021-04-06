Соответствующие результаты исследований поступили от референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне.

В Житомирской области лабораторно подтверждены случаи заражения «британским» штаммом коронавируса.

Об этом сообщает ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

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Отмечается, что с целью изучения распространения мутировавших штаммов SARS-CoV-2 на территории области в региональную референс-лабораторию ВОЗ (Лондон) для проведения секвенирования было направлено 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов.

По результатам исследований, циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. «UK» variant) установлена а территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и Житомира.

Коронавирус на Житомирщине: последние данные

За минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 213 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Житомирщина находится в "красной" зоне эпидемической опасности.

Главные новости Украины и мира на утро 6 апреля

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Автор: Светлана Макринская