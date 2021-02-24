За день в регионе заполнили 228 дополнительных коек.

Шесть из семнадцати "ковидных" больниц Закарпатья сейчас заполнены больными почти на 100%. В последние дни в регионе возросло количество тяжелых инфицированных COVID-19 и летальных исходов.

Об этом во время брифинге заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

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По его словам, за вчерашний день в области зарегистрировали 15 смертей, в то же время максимальное количество летальных исходов зафиксировали на прошлой неделе – 46.

"Мы видим и фиксируем тяжесть пациентов и быстротечность процесса совсем не такая, какой была год назад. Пациенты реально тяжелее, нуждаются в большей кислородной поддержке. 60-70% от всех обследованных тестов ПЦР являются положительными. Если мы имели раньше каждый 5-6 случай, то сейчас 7 из 10 мы имеем положительных. Несвойственные симптомы тем, что были год назад. Тогда была банальная потеря обоняния и вкуса, то сейчас это проявляется по-другому, появляются новые симптомы. (Происходит – УНИАН) адаптация и мутация вируса. Он стал нечувствителен к привычным методам лечения, какое применяли полгода назад", – пояснил чиновник.

Он отметил, что за день заполнили 228 коек, которые добавляли в течение полутора недель.

"Уже два дня фиксируется более 200 человек (госпитализированных – УНИАН). А количество выписанных из стационара вдвое меньше. У нас быстрое заполнение. ( ... ) Мы практически на грани коллапса медицинской системы", – заявил Пшеничный.

В то же время в ОГА подчеркнули, что с эпидемией справляются, но "мы достигаем предела, когда нам некуда класть больных".

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Автор: УНИАН