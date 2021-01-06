Такое решение власти города объяснили уменьшением количества инфицированных коронавирусом.

В Тернополе не будут ужесточать карантинные ограничения с 8 января.

Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещеноКак сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском горсовете.

На заседании медики во время выступлений рассказали, что в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости на COVID-19, наоборот, количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось и количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских заведениях Тернополя с диагнозом «коронавирусная инфекция». При этом никаких цифр пресс-служба городского совета не привела.

В сообщении также указано, что "практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений".

Поэтому члены комиссии приняли решение не усиливать с 8 января карантин и не внедрять никаких дополнительных ограничений на территории Тернопольской громады.

"Будут действовать только те противоэпидемические меры, которые были внедрены ранее. Это означает, что с понедельника, 11 января, во всех тернопольских школах продолжится обучение. Ученики младших классов будут посещать уроки в привычном режиме, а школьники 5-11 классов – в соответствии со смешанной формой обучения. Рекомендуем также субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме», – сказал городской голова Тернополя Сергей Надал.

Ужесточение карантинных ограничений с 8 января: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех заведений размещения, кроме отелей и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешено профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты – по предварительной записи без ожидания внутри.

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Автор: Андрей Вацик