Всего в области для больных коронавирусом развернули 3737 коек.

В Ивано-Франковской области в течение последних семи дней дополнительно развернули более 600 коек для больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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«С 17 по 23 февраля в медицинских учреждениях области дополнительно развернули 630 коек, в том числе 120 в мобильном госпитале. Общее количество мест - 3737. За последние сутки развернули 210 койко-мест», - говорится в сообщении.

В частности, дополнительно развернуто 150 койко-мест в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, 80 коек - в КНП "Ивано-Франковская областная клиническая больница", 190 коек - в трех учреждениях (50 коек в КНП «Лисецкая больница», 80 коек в КНП «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница», 60 КНП в Богородчанской центральной больнице), 90 коек в Богородчанской ЦРБ и 120 коек в мобильном госпитале.

Также планируется развертывание еще 110 койко-мест.

Вспышка коронавируса на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля усилен карантин. В регионе действуют ограничения «красной зоны». Также в Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.

На территории Богородчанской центральной районной больницы Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

За последние сутки в Ивано-Франковской области выявлено 600 случаев коронавирусной болезни.

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Автор: Светлана Макринская