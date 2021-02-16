Президент заявил, что в области нужно развернуть дополнительные места для больных COVID-19.

Премьер Денис Шмыгаль констатировал один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах заполненность койко-мест составляет более 90%.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского 16 февраля.

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"В Ивано-Франковской области – один из самых больших уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, что больше, чем в городе Киеве", – отметил глава правительства.

По его словам, сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Зеленский отметил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться". Поскольку непогода осложнила госпитализации инфицированных в другие регионы, поэтому "надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".

Коронавирус на Прикарпатье: что известно

По состоянию на 16 февраля, по словам чиновников, в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Ивано-Франковска 95% коек заполнены больными пневмонией.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрирован 621 случай заболевания COVID-19, из которых 119 – в областном центре.

Прикарпатье последнее время лидирует по количеству выявленных больных коронавирусом.

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Автор: УНИАН