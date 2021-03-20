Однако болезнь не отступает, отметил городской голова Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

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"Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализации и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает", – заявил он.

Марцинкив уточнил, что сейчас пациенты нуждаются в кислороде.

"Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов", – отметил мэр Ивано-Франковска.

Коронавирус на Прикарпатье

По состоянию на утро 20 марта в регионе подтвердили 410 случаев. В последние недели на Прикарпатье наблюдается одна из самых напряженных ситуаций с распространением коронавируса в Украине.

Из-за нехватки "ковидных" коек власти были вынуждены разворачивать там первый мобильный госпиталь. В свою очередь, с госпитализацией согласился помочь и Львов.

Ранее о стабилизации ситуации в регионе сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Яна Ставская