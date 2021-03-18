Полтава усиливает карантин / фото ua.depositphotos.com
В Полтаве усиливают карантинные ограничения, в том числе временно прекращают работу театров, музеев, библиотек, отменят все концерты.
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Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава".
17 марта Минздрав установил на территории Полтавской области «оранжевый» уровень адаптивного карантина.
Карантин в Украине
- 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль призвал органы местной власти в случае ухудшения эпидситуации вводить дополнительные карантинные ограничения. Он подчеркнул, что если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено вводить усиленный карантин по всей территории страны.
- По данным Минздрава, по состоянию на 17 марта, в «оранжевой» зоне находились 16 областей и Киев.
- Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
- Также ограничения ужесточили с 18 марта на Харьковщине и с 20 марта до 10 апреля - в Киеве.
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