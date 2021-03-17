Койки развернули на базе Полтавской ЦРБ.

В Полтаве дополнительно развернули еще 45 коек для госпитализации больных СОVID-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Мамай.

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«В последнее время в Полтаве наблюдается повышение уровня заболеваемости коронавирусной болезнью. Сейчас количество заболевших возросло до 100 и более человек в сутки», - заявил он.

Мамай напомнил, что в прошлом году под госпитализацию больных СОVID-19 были выделены городские больницы №3 и №5.

«В связи со значительным заполнением коек этих больниц принято решение о дополнительном привлечении для лечения таких пациентов коммунального предприятия «Полтавская центральная районная клиническая больница Полтавского городского совета», - отметил мэр.

По его словам, с 14 марта в больнице начат прием больных коронавирусной болезнью на 45 койках (из них 3 - реанимационных). По состоянию на 16 марта на стационарном лечении этого медучреждения находятся 17 больных.

Коронавирус в Полтавской области

По информации Полтавской облгосадминистрации, всего на Полтавщине диагностировали 49 тыс. 166 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 43 тыс. 730 жителей области, продолжают лечение 4 390 человек, включая 183 ребенка. Всего зарегистрировано 1 046 летальных случаев.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 265 новых случаев COVID-19.

Заполняемость коек в учреждениях здравоохранения Полтавской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и с подозрением, составляет 26,9%.

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Автор: Олег Булашев