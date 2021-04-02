Правила будут действовать всю следующую неделю, уточняет мэр Николаева.

В Николаеве усиливают карантинные ограничения в связи с ростом количества больных коронавирусом.

Это 1 апреля анонсировал мэр города Александр Сенкевич.

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Он уточнил, что ограничения "красной зоны" в Николаеве будут продлены. В то же время с 3 апреля в городе вводят проезд в общественном транспорте с 6:30 до 9:00, с 16:30 и до 19:00. В остальное время транспорт курсировать не будет.

"Фактически маршруткам и другому общественному транспорту будет запрещено в другое время ездить. Даже люди, которые имеют пропуска, не смогут передвигаться", – пояснил Сенкевич.

Мэр напомнил, что спецпропуска действительны только с удостоверением личности.

Кроме того, все школы Николаева, начиная с 1 класса, переводят на дистанционное обучение. В детских садах будут принимать только детей, родители которых работают на критически важных объектах инфраструктуры.

Непродовольственные магазины будут работать по предварительному заказу "на вынос".

Сенкевич отметил, что эти правила будут действовать в течение следующей недели.

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Автор: Яна Ставская