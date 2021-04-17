Случай смерти во Львовской области расследует Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Во Львовской области умер 63-летний мужчина, который накануне получил прививку вакциной Covishield.

Об этом председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня (16 апреля) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", - написал Козицкий.

Он добавил, что сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Вакцинация в Украине и летальные исходы

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech.

С 18 апреля прививки начнут делать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вечером 23 марта в пгт Черноморское Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которой накануне сделали прививку от COVID-19. Минздрав со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кроме того, 24 марта, в Черновцах умер провизор аптеки, который получил прививку 15 марта. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

С начала прививочной кампании в Украине прививки получили 445 тыс. 861 человек, из них получили первую дозу - 445 тыс. 859 человек.

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Автор: Богдан Слуцкий