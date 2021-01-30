Львовский пульмонолог Анатолий Невзгода вместе с братом, торакальным хирургом Александром Невзгодой разработали метод лечения коронавируса с использованием внутривенного введения спирта.
Читайте такжеМинздрав сформировал перечень лекарственных средств и медизделий для закупок на 2021 годКак пишут "Факты", получен патент на такой метод лечения в Украине. Теперь врачи оформляют документы на изобретение, чтобы метод признали и зарубежные специалисты.
"Комплекс лечения, который я предлагаю, состоит из противовирусного препарата, антибиотика (если анализ показывает, что он необходим). Антибиотик убивает бактерии, и пневмония не распространяется, а значит впоследствии не возникают дыхательная и сердечная недостаточность, кровь нормально насыщается кислородом. В схему лечения при необходимости входят гормональные препараты. И совсем новое, что я добавил – внутривенное введение спирта", – рассказал специалист.
Как пояснил Невзгода, вирус круглый, с "ножками", которые состоят из жира. А ничто не растворяет жир (липиды) так хорошо, как спирт. В результате вирус слабеет и теряет возможность размножаться. Количество процедур и концентрация спирта зависят от степени поражения легких и общего состояния человека.
Специалисты уже вылечили и пациента таким методом. В частности, первым, кто согласился лечиться по методу братьев Невзгод, стал 62-летний предприниматель Олег Гузар. Он заболел коронавирусом, когда организовывал похороны начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, умершего в июне от COVID-19.
Ситуацию пациента осложняло наличие сопутствующих болезней – гипертонии, сахарного диабета, сердечной недостаточности и ожирения первой степени.
При этом он категорически отказывался ложиться в больницу и организовал стационар на дому. Ставить капельницы на дому согласилась лишь одна медсестра, уже переболевшая коронавирусом. "Правда, узнав, что вводить надо спирт, испугалась, сказала, что никогда этого не делала, и потребовала, чтобы я написал расписку", – отметил Гузар.
После первой процедуры он слегка покраснел, но чувствовал себя хорошо. А после второй был скачок давления. Затем Невзгода посоветовал делать капельницы через день.
"И моему организму это подошло. После пяти процедур мне стало гораздо легче – температура нормализовалась, усталость исчезла. Повторное КТ показало, что легкие чистые. Но доктор прописал мне еще препараты для рассасывания микротромбов (они образуются в легких на фоне коронавируса). Тест, проведенный после лечения, подтвердил, что вируса в организме нет", – подчеркнул Гузар.
Теперь, через полгода, мужчина говорит, что чувствует себя хорошо, может за день проехать за рулем до 600 км, последствий перенесенной болезни не испытывает.
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